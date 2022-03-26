Четвертая ракетка мира из Германии Александр Зверев прибыл на турнир категории «Мастерс» в Майами (США) с новым наставником. Известно, что он временно собирается работать с тренером в тестовом режиме.

По информации Eurosport.de, Зверев сотрудничает с бывшим испанским теннисистом, двукратным чемпионом «Ролан Гаррос» Серхи Бругерой.

Официальным наставником немца остается его отец – Александр Зверев-старший. Однако источник отмечает, что специалист не был на последних матчах сына.

В разное время Зверев работал с Иваном Лендлом, Хуаном-Карлосом Ферреро и Давидом Феррером.

Напомним, финалист US Open-2020 в феврале получил условную дисквалификацию на восемь недель и штраф на 25 тысяч долларов с годовым испытательным сроком. Зверев был наказан за неспортивное поведение.