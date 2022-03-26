Сегодня, 26 марта, состоится пятый матч полуфинальной серии плей-офф КХЛ между СКА и «Спартаком». Предстоящая встреча может стать решающей для команды из Петербурга.

Отметим, что для прохода в финал Западной конференции армейцам достаточно взять еще одну победу.

Игра в Ледовом дворце начнется в 17:30 по московскому времени. Прямая трансляция матча доступна на сайте СКА по ссылке здесь.

В первой игре в Санкт-Петербурге со счетом 6:1 лучшими стали красно-белые. Затем три встречи остались за хоккеистами СКА. Все эти матчи завершились с одинаковым результатом 2:1.

В 1/4 финала армейцы встречались с минским «Динамо» и обыгрывали белорусских соперников в каждой из встреч. «Спартак» автоматически прошел в следующий раунд после отказа «Йокерита» выступать в КХЛ.