Призер Олимпиады-2022 в команде, американский фигурист Винсент Чжоу заявил четверной аксель в произвольную программу на чемпионате мира 2022 года в Монпелье (Франция).

Медали в мужском турнире будут разыграны сегодня, 26 марта.

После короткой программы представитель США занимает шестое место. В его наборе на произвольную программу также есть четверные лутц, сальхов, тулуп и каскад четверной сальхов + тройной тулуп.

Лидером соревнований остается японец Шома Уно. В топ-3 располагаются еще два его соотечественника.

Напомним, впервые на официальном турнире четверной аксель попробовал исполнить японец Юдзуру Ханю. Он пытался прыгать его на Олимпиаде-2022 в Пекине, а до этого на тренировке на национальном чемпионате.