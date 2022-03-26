Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал неудачный матч отбора чемпионата мира-2022. Единственный гол от Северной Македонии лишил национальную команду поездки на турнир в Катар.

Соперники оформили гол на 90+2 минуте встречи в Палермо.

Наставник допустил, что в таком положении стоит «поднять голову и работать на будущее».

«Прошлым летом мы были на вершине Европы, совершив один из самых красивых подвигов в истории национальной сборной. Несколько часов назад мы проснулись в одной из самых драматических точек. Мы перешли от полной радости к разочарованию», – написал Манчини в соцсетях.

Напомним, в финале Евро-2020 итальянцы обыграли сборную Англии 3:2 (1:1) в серии пенальти.