Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, почему спокойно отреагировал на поражение в финале конькового спринта на чемпионате России в Сыктывкаре.

На финише лидер сборной уступил 0,35 секунды Александру Терентьеву. Тройку призеров замкнул Денис Филимонов.

«Почему не расстроился второму месту? Эти соревнования не такие значимые. Но всё равно какой бы ни был старт я настраиваюсь на победу и выхожу за этим. Здесь второе место – не плохо. Конечно, я настраивался на победу, но Терентьеву не стыдно проиграть, потому что он спринтер», – цитирует Большунова Чемпионат.

Спортсмен добавил, что продолжит готовить короткие дистанции во время межсезонья и попробует взять реванш у соперника.