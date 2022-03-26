Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о возможных изменениях в конкуренции в РПЛ. Он отметил, что сомневается в падении уровня национального чемпионата при отъезде большинства легионеров.

Ранее ФИФА допустила приостановку контрактов иностранными игроками, выступающими в РПЛ.

«Без легионеров уровень РПЛ упадёт? У меня такого ощущения нет. Это показывают и доказывают некоторые матчи. «Ростов» без легионеров тоже не выглядел мальчиками для битья», – заявил Карпин в интервью на YouTube-канале «МЯЧ Production».

В конце февраля ФИФА и УЕФА одновременно отстранили российские клубы и сборную России от всех международных соревнований.

С 21 по 27 марта команда Валерия Карпина проводит тренировочный сбор в Новогорске.