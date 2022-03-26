Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги конькового спринта на чемпионате России в Сыктывкаре. Победительницей женской гонки стала Наталья Непряева, мужской – Александр Терентьев.

По словам руководителя, на соревнования добралось не так много зрителей, сейчас они заполняют только стадион.

«К большому сожалению, Непряевой не с кем здесь соревноваться. У нее нет конкуренток, которые смогли бы навязать борьбу. У мужчин другая ситуация, все живы и здоровы, кроме Устюгова. Наталье скучно, нет ни Ступак, ни Сориной», – приводит слова Вяльбе Матч ТВ.

Она также добавила, что второе место Александра Большунова не стало сюрпризом. Большая неожиданность – попадание в топ-3 Дениса Филимонова.