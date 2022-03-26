Призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от короткой программы на чемпионате мира во Франции. По его мнению, старт перестал быть эффектным без прокатов россиян.

Ранее ISU не допустил отечественных фигуристов до международных соревнований.

«Для меня результаты этого чемпионата мира — ложь, их не существует. Без спортсменов сборной России он стал нечестным и потерял свою зрелищность. Мне абсолютно понятно, что при участии наших девочек Сакомото не была бы чемпионкой», – цитирует Авербуха Sport24.

Представительница Японии выиграла общий зачет за два дня прокатов. Судьи оценили ее выступление суммой 236,09 балла.