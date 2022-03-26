Олимпийская чемпионка-2022 в эстафете Наталья Непряева прокомментировала мотивацию для выступления на чемпионате России после успешных гонок на Играх и завоевания «Большого Хрустального Глобуса» на Кубке мира.

Сегодня, 26 марта, спортсменка финишировала первой в коньковом спринте на соревнованиях в Сыктывкаре.

«Столько болельщиков, детей, которые смотрят на тебя с восхищением. Это очень классно. После Олимпиады и победы в общем зачете Кубка мира на чемпионате России меня мотивирует понимание того, что я не должна проигрывать, большая ответственность», – приводит слова Непряевой Матч ТВ.

Второй в женской гонке финишировала Анастасия Фалеева (+1,05), третьей была Анна Грухвина (+1,87).