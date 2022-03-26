Японский фигурист Шома Уно одержал первую победу на чемпионате мира в своей карьере. Он набрал лучшую сумму на соревнованиях в Монпелье (Франция). Судьи оценили его выступление на 312,48 балла.

Серебро взял его соотечественник Юма Кагияма. Спортсмен заработал сумму 297,60 балла. Третьим стал американец Винсент Чжоу (277,38), показавший четвертый результат в произвольной программе.

Один из сильнейших фигуристов в коротком прокате, японец Казуки Томоно не попал на пьедестал с шестой суммой за два дня. В шаге от медали остался представитель группы Этери Тутберидзе, грузинский спортсмен Морис Квителашвили (272,03).

Американский фигурист Илья Малинин, набравший за короткий прокат более 100 баллов, остался девятым на дебютном чемпионате мира.