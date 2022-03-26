Петербургский СКА в 17:30 по московскому времени начал решающую встречу с московским «Спартаком» в полуфинале плей-офф КХЛ на домашнем льду.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке здесь. Встреча в Ледовом дворце может стать последней для СКА перед финалом Западной конференции.

В четвертьфинальной серии петербуржцы справились с соперниками из минского «Динамо» за четыре игры.

В первой игре со «Спартаком» армейцы уступили со счетом 1:6. Затем в трех встречах первенствовали именно хоккеисты СКА. Все эти матчи завершились с одинаковым результатом 2:1.

«Спартак» не выступал в 1/4 финала Запада, а автоматически прошел в следующий раунд после отказа «Йокерита» выступать в КХЛ.