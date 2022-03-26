Магнитогорский «Металлург» одержал победу над омским «Авангардом» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Хозяева забросили пять шайб и пропустили два гола.

Среди победителей забили Андрей Чибисов, Филипп Майе, Джош Карри, Брендан Лайпсик и Никита Коростелев. Им ответили Алексей Береглазов и Тимофей Давыдов, представляющие «Авангард».

«Металлург» вышел вперед в серии с преимуществом в одну победу (3:2). Следующий совместный матч состоится в понедельник, 28 марта, в Балашихе.

Напомним, сегодня, в Западной конференции СКА встречается со «Спартаком». Петербужцы могут решить вопрос участия в финале уже в этой игре. Для выхода в следующий раунд необходимо одержать четыре победы.