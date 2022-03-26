На Кубке Первого канала в Саранске продолжается командный турнир среди коллективов двух олимпийских чемпионов – Анны Щербаковой и Марка Кондратюка. Первыми на льду появились танцевальные дуэты.

Александра Степанова и Иван Букин, представляющие команду «Время первых», за прокат получили 89,97 балла. Выступавшие далее олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов из «Красной машины» заработали 93,41 балла за ритм-танец. Им удалось первзойти недавно установленный французами мировой рекорд – 92,73.

Отметим, что высшие достижения фиксируются только на официальных международных стартах. Сборная России пропускает чемпионат мира-2022 из-за санкций ISU.

По итогам прокатов танцоров в лидеры вышли фигуристы «Красной машины». Программу соревнований продолжат короткие программы мужчин, спортивных пар и женщин.