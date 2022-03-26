Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин забил единственный и решающий гол в матче сборной России с молодежной командой. Точный удар форварда принес победу подопечным Валерия Карпина.

Он отметился на 26-й минуте матча на базе в Новогорске. Отметим, что Тюкавин попал в состав после отказа нескольких лидеров.

Обе команды проводят учебно-тренировочные сборы с 21 по 27 марта. Мероприятие было организовано во время паузы РПЛ на матчи национальных команд в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от всех международных соревнований. Команда Валерия Карпина не смогла побороться в стыковых матчах за право сыграть на мундиале в Катаре.