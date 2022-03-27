Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что не смотрит чемпионат мира 2022 года в Монпелье (Франция), но следит за его результатами.

Напомним, российских фигуристов не допустили до турнира из-за ситуации в Украине.

Ягудин рассказал, что ему приходится смотреть за результатами, так как он работает комментатором по фигурному катанию.

«Мне даже неинтересно, кто берет медали. Для меня те, кто там выигрывает, не победители, а просто чемпионы местного двора, как правильно сказал Авербух. Потому что это выглядит как неполноценный междусобойчик. Игра в одни ворота«, – цитируют Ягудина «Аргументы и факты».

Алексей сравнил пропуск российскими фигуристами турнира с отсутствием звезд мирового футбола Роналду, Месси, Мбаппе и Неймара на топовых турнирах.