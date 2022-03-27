Лыжница из Норвегии Терезе Йохауг рассказала, когда, по ее мнению, российские спортсмены смогут вернуться на международную арену.

Напомним, ранее атлетов из России отстранили от участия в соревнованиях из-за ситуации в Украине. Некоторые спортсмены приняли участие в митинге-концерте в «Лужниках», посвященном годовщине присоединения Крыма к России. В их числе был лидер российской лыжной сборной Александр Большунов.

Терезе заявила, что все это рано или поздно должно закончиться. Однако лыжница признала, что не знакома с ситуацией в России. Йохауг сложно назвать дату, когда российские спортсмены возобновят выступления на международной арене.

«Они в первых рядах на митинге. Я была шокирована. Но в то же время шока и не было. Для меня это неприемлемо. Я не знаю, как к этому относиться. Прихожу в ярость от этого«, – цитирует Йохауг NRK.