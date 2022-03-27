Завершен очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сент-Луис Блюз» и «Каролиной Харрикейнз». Клубы встречались в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр». Победу одержали гости со счетом 2:7.

В составе «Каролины» забивали Мартин Нечас, Сет Джарвис, Бретт Песке, Нино Нидеррайтер, а также дубль на свой счет записал российский форвард Андрей Свечников. Одна из шайб россиянина была заброшена в пустые ворота. Еще два гола на забил россиянин Павел Бучневич.

«Каролина» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции с 93 очками. «Сент-Луис» занимает четвертое место в рейтинге на Западе.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Вашингтон Кэпиталз», а «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».