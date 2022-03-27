Старший тренер мужской сборной Белоруссии по биатлону Андрей Падин раскрыл подробности сотрудничества с российской спортсменкой Викторией Сливко.

Падин заявил, что перед началом сезона Сливко обратилась с просьбой о помощи. Она хотела, чтобы специалист помог ей составить подготовительную программу. Падин и Сливко пересекались нечасто, ведь она участвовала во внутрироссийских соревнованиях.

На Кубке Союза биатлонистов России в Тюмени Виктория заявила о желании поработать с белорусскими специалистами. Они не отказались. Падин заявил, что будет помогать российской спортсменке.

«Сливко тренируется вместе с нашими ребятами, так как женская команда готовится отдельно«, – цитирует Падина телеграм-канал «Арена Урала».