В Коламбусе (США) в ночь с 26 на 27 марта состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 205. Российский боец Денис Тютюлин сразился с соотечественником Алисхабом Хизриевым в рамках предварительного карда.

Бой продолжался два раунда и завершился победой Хизриева. Алисхаб выиграл благодаря применению удушающего приема.

Тютюлин дебютировал в UFC. Российский боец заменил немецкого бойца дагестанского происхождения Абусупьяна Магомедова.

Алисхаб Хихриев выступает в UFC с 2014 года. Боец является бывшим временным чемпионом FNG в полусреднем весе.

Денис Тютюлин одержал в ММА девять побед и потерпел пять поражений.

Главное событие турнира в Коламбусе – поединок между представителями США Кертисм Блэйдсом и Крисом Докосой.