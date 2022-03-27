Министерство внутренних дел по Новосибирской области выпустило заявление по поводу задержания игрока «Амкала» Василия Маврина.

В сообщении сказано, что сотрудники полиции пресекли противоправное поведение игрока команды видеоблогеров «Амкал». По информации источника, во время с ветеранами ФК «Новосибирск» Маврин стал вести себя неадекватно по отношению к окружающим. Футболист не остановился и после просьбы, озвученной организаторами по громкоговорителю о необходимости покинуть стадион.

В МВД заявили, что Маврин начал призывать болельщиков запускать «волну» и не покидать свои места. Сотрудники полиции попросили футболиста прекратить противоправные действия, но Маврин стал нецензурно высказываться в их адрес.

К нарушителю была применена физическая сила и специальные средства. В результате футболиста доставили в один из Отделов полиции Новосибирска и составили протокол об административном правонарушении.