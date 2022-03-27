Австралийский боец с российскими корнями Тимофей Цзю выложил новый пост в социальных сетях. Он посвящен победе в поединке с 34-летним представителем США Терреллом Гуше.

«А теперь произнеси мое имя…Тим Цзю«, – написал Тимофей.

Позже Цзю добавил: «21-0».

Поединок между Цзю и Гуше прошел в ночь с 26 на 27 марта в Миннеаполисе (Миннесота, США). Бой стал главным событием спортивного шоу. Спортсмены находились на ринге все 12 раундов. В итоге победу судейским решением одержал Тимофей.

Цзю выиграл 21-й поединок на профессиональном ринге в карьере. 15 из них завершились нокаутом. Тимофей – официальный претендент на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастанью.