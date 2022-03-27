Российский баскетболист, центровой «Руны» Тимофей Мозгов уехал в США. Объезд связан с семейными обстоятельствами. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Мозгов уехал в начале марта. Скорее всего, баскетболист не сможет помочь «Руне» в плей-офф Суперлиги-1.

«Руна» заняла второе место в регулярном чемпионате Суперлиги-1.

Тимофей Мозгов играет в Национальной баскетбольной ассоциации с 2010 года. В 2016 Тимофей стал чемпионом лиги в составе «Кливленд Кавальерс».

В июле 2019 года Мозгов перешел в «Химки». Клуб отказался от участия в Единой лиге ВТБ текущего сезона из-за отсутствия финансирования. Многие игроки ушли из команды и получили статус свободных агентов. В их числе оказался и Мозгов.