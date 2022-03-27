Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отказался комментировать итоги чемпионата мира в Монпелье (Франция). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, российских фигуристов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации в Украине.

Медальный зачет чемпионата мира по фигурному катанию в Монпелье выиграла сборная Японии. Команда показала лучший результат в своей истории, выиграв четыре медали. Две из них – золотые, две – серебряные.

«Я не комментирую чемпионат мира. А Кубок Первого канала замечательный«, – цитирует Мишина «Матч ТВ».

Напомним, в Саранске с 25 по 27 марта проходит российский турнир Кубок Первого канала. Он заменил российским фигуристам чемпионат мира. В числе участников – воспитанники Мишина. На льду выступают Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко.