В Сыктывкаре завершился скиатлон в рамках чемпионата России. Лыжницы приняли участие в гонке на 15 километров.

7,5 километров спортсменки пробежали классическим ходом, затем поменяли лыжи и завершили дистанцию свободным стилем.

Победу в гонке одержала российская лыжница Наталья Непряева. Спортсменка пробежала дистанцию за 42:37.5 минут.

Второе место заняла Екатерина Смирнова. Она проиграла олимпийской чемпионке 0:04.4 минуты.

Тройку призеров замкнула Анастасия Рыгалина (+0:24.3).

В топ-10 также вошли Мария Истомина и Лилия Васильева.

В воскресенье, 27 марта, скиатлон пробегут мужчины. Лыжники преодолеют 15 километров классическим стилем, а затем еще столько же – свободным. Старт гонке будет дан в 12:20 по московскому времени.