В Сыктывкаре продолжается чемпионат России по лыжным гонкам. В воскресенье, 27 марта, спортсмены приняли участив в скиатлоне.

Лыжники пробежали 15 километров классическим стилем, затем поменяли лыжи и преодолели еще столько же свободным стилем.

Лидер сборной России и трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл гонку с солидным отрывом.

Второе место занял Илья Семиков. Лыжник проиграл лидеру больше 20 секунд.

Тройку призеров замкнул Станислав Волженцев (+20,5).

Также в топ-5 вошел еще один представитель сборной России Артем Мальцев.

Аналогичную гонку у женщин выиграла олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

В субботу, 26 марта, Большунов выиграл серебро в спринте свободным стилем на чемпионате России.