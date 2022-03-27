Очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Астаной» завершился победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 94:60.

Баскетболисты «Зенита» выглядели уверенно с самого начала матча. Петербуржцы захватили инициативу в первой четверти, а затем только увеличивали преимущества, не подпуская баскетболистов из Астаны.

Первая четверть завершилась со счетом 25:15, вторая – 23:19, третья – 23:12, четвертая – 23:14. Итоговый счет матча – 95:60.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» встретится с «Нижним Новгородом» на выезде. Встреча состоится 31 марта. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Астана» сыграет с «Локомотивом-Кубань» 30 марта. Матч начнется в 18:00 по московскому времени.