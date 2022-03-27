Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о том, что попросил спортивного комментатора Дмитрия Губерниева прорекламировать свои социальные сети.

Серохвостов рассказал, что в начале сезона у него было тысяча подписчиков, сейчас – около 37,5 тысяч.

«В аэропорту после Олимпиады ко мне подошел Дмитрий Губерниев, и я попросил себя прорекламировать, но потом я пожалел, что это сделал. Пришло много людей, и они начали писать мне всякий бред«, – цитирует Серохвостова «Чемпионат».

Даниил понял, что у них с Дмитрием разная целевая аудитория. Подписчики Губерниева быстро начали от него отписываться, чему биатлонист порадовался.

Даниил Серохвостов принял участие в пятнадцати гонках на Кубке мира. Россиянин не выиграл ни одной личной медали, но четырежды поднимался на пьедестал почета в эстафетах.