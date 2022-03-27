Московский «Локомотив» возвращается в «Лужники». Там клуб будет проводить тренировки.

«Команда действительно будет тренироваться какое-то время в «Лужниках», как уже делала ранее. Газон «РЖД-Арены», который является одним из лучших в России, используется только для матчей, а дополнительное тренировочное поле в Черкизово может не выдержать интенсивных нагрузок в текущих погодных условиях«, – передает слова представителя пресс-службы «Локомотива» «РБ Спорт».

В прошлом году футболисты «Локомотива» уже арендовали «Лужники» для тренировок. Причиной стал ремонт на базе в Баковке. Также появилась информация о том, что на время реконструкции клубного стадиона московский клуб может арендовать «Лужники» для проведения домашних матчей.