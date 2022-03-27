Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов снялись с турнира серии «Мастерс» в Майами (США) в парном разряде.

Напомним, в воскресенье, 27 марта, Рублев и Хачанов должны были встретиться с действующими чемпионами Открытого чемпионата Австралии Ником Кирьосом и Танаси Коккинакисом в матче второго круга турнира в Майами.

Отказ россиян позволил австралийцам автоматически выйти в четвертьфинал. Их соперники станут известны позже.

Рублев и Хачанов проиграли матчи на старте турнира в одиночном разряде. Рублева из борьбы за титул выбил Кирьос (3:6, 0:6), а Хачанова – представитель США Томми Пол (4:6, 6:3).

Таким образом, борьбу за призы на турнире продолжают Даниил Медведев и Аслан Карацев.