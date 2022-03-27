Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился впечатлениями от мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Даниил рассказал, что первые три этапа он был на трассе, поддерживал товарищей по команде. Когда Цветков добегал последний круг, он ушел в разминочный городок к участникам эстафеты. Серохвостов даже хотел поздравить биатлонистов, когда Латыпов отстрелял первый рубеж без ошибок.

«Когда смотрели последний рубеж, и Эдик ушел на штрафные круги, у меня просто комок в горле стоял, и были мысли о том, как такое вообще возможно? Было обидно за парней«, – цитирует Серохвостова «Чемпионат».

Даниил добавил, что на стадионе во время последней стрельбы стояла тишина. Она была нарушена радостью норвежцев, которые в итоге выиграли эстафету.