Трехкратный олимпийский чемпион из России Александр Большунов высказался после победы в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

Большунов рассказал, что нормально чувствовал себя, у него хорошо работали лыжи. Правда, классическая часть получилась более сложной. Лыжи для конькового стиля были подготовлены лучше.

«Мы с Ермилом Вокуевым ни от кого не убегали, просто у него на классической части лыжи катили в два раза лучше. Поэтому он неплохо пробежал классическую часть«, – цитирует Большунова «Чемпионат».

Александру понравилась гонка. Он добавил, что погода была непредсказуемая, а о том, насколько интересными были соревнования, посоветовал спросить у болельщиков.

Аналогичную гонку у женщин выиграла Наталья Непряева.