Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о победах олимпийских чемпионов Натальи Непряевой и Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате России в Сыктывкаре.

Бородавко рад, что его подопечные выступают на высоком уровне. Наставник доволен победами Натальи и Александра в скиатлоне.

«Понятно, что сейчас форма уже не та, что была на Олимпийских играх. Хорошо, что мы сумели сохранить этот уровень, потому что чемпионат России – это один из главных стартов в сезоне«, – цитирует Бородавко «Чемпионат».

Главный тренер национальной команды добавил, что лыжники всегда достаточно серьезно относятся к чемпионату России.

Ранее Наталья Непряева выиграла спринт на чемпионате России, а Александр Большунов в аналогичной гонке занял второе место, пропустив вперед Александра Терентьева.