Вадима, сына президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, обворовали. В преступлении подозревается его домработница. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, женщина украла из квартиры в центре Москвы 15 тысяч евро. Отсутствие денег заметила жена Вадима Гинера. Она сразу обратилась в правоохранительные органы.

Полиция сработала быстро. На задержание домработницы потребовалось менее суток. 42-летняя женщина была в том же районе. Вероятно, она рассчитывала, что отсутствие денег не заметят.

Московский ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 42 очка. Армейцы не проигрывали уже в десяти матчах подряд. В следующем матче подопечные Алексея Березуцкого встретятся с «Уралом».