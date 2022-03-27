Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, сможет ли российский лыжник Сергей Устюгов вернуться на прежний уровень.

Напомним, Сергей Устюгов – олимпийский чемпион в эстафете и двукратный чемпион мира.

«На уровень лучших лет, конечно, нет. Это невозможно, и, думаю, он сам это прекрасно понимает. Каждому овощу свое время«, – цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Елена Валерьевна добавила, что если на следующий год сборную России допустят на международную арену, Устюгову нужно готовиться к чемпионату мира и этапам Кубка мира. В этом году, по словам главы ФЛГР, лыжник провел хороший сезон.

Напомним, на Олимпийских играх в Пекине Устюгов выступил на последнем этапе в эстафете. Сборная России завоевала золотые медали, а Сергей финишировал с флагом.