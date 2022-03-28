«Нью-Йорк Рейнджерс» провел домашнюю встречу с «Баффало Сэйбрз» в регулярном чемпионате НХЛ. Игра завершилась победой хозяев со счетом 5:4 в овертайме.

Хоккеисты «Рейнджерс» выиграли второй матч подряд, а их соперники потерпели очередное поражение.

Среди победителей дублем отметился Фрэнк Ватрано, по одному точному удару реализовали Алексис Лафренье и К’Андре Миллер. Российский нападающий Артемий Панарин также заработал балл за заброшенную шайбу. Всего на льду он провел чуть больше 21-й минуты.

Голкипер Александр Георгиев сделал 13 сэйвов и пропустил четыре гола.

В составе проигравших отличились Расмус Асплунд, Уилл Батчер, Кайл Окпосо и Джефф Скиннер.

«Нью-Йорк Рейнджерс» идет на четвертом месте Востока, а «Баффало Сэйбрз» занимает 12-ю строчку.