«Питтсбург Пингвинз» нанес крупное поражение «Детройт Ред Уингз» в регулярном чемпионате НХЛ. Команда из Пенсильвании забросила 11 шайб в ворота соперников и пропустила только два гола (11:2).

Российский нападающий Евгений Малкин стал самым результативным игроком встречи. Форвард набрал четыре очка, сделав хет-трик и один ассист.

ПО одному голу и двум подачам отдали Сидни Кросби (1+2), Тедди Блюгер (1+2), Брайан Раст (1+2) и Рикард Ракелль (1+2). Оставшиеся шайбы забросили Каспери Капанен, Джефф Картер, Дентон Хайнен и Брайан Бойл.

Среди проигравших смогли ответить Дилан Ларкин и Якуб Врана.

Отметим, что подобное крупное поражение «Детройт» последний раз потерпел в 1988 году (6:11).