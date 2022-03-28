Российская теннисистка Екатерина Александрова в дуэте с китаянкой Ян Чжаосюань пробилась в четвертьфинал парного «Мастерса» в Майами (США). Они обыграли Арину Соболенко (Белоруссия) и Паулу Бадосу (Испания).

Встреча продолжалась 1 час и 27 минут и завершилась победой коллектива в составе с россиянкой и счетом 6:3, 7:6 (9:7). Пара оформила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки. Также они реализовали 4 из 13 брейк-пойнтов

В 1/4 финала Александрова и Чжаосюань их соперницы по очередному матчу в Майами будут известны позже. В этой же стадии сыграет представительница России Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элизой Мертенс.

Напомним, в одиночном рейтинге WTA Александрова занимает 54-ю строчку.