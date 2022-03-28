Сборная Канады по футболу во второй раз в свой истории вышла в финальный раунд чемпионата мира. В этом году после успешного отбора они приедут на мундиаль в Катар.

В отборочном туре представители Северной Америки обыграли сборную Ямайки. В решающем туре встреча красно-белых завершилась со счетом 4:0.

Среди канадских футболистов отметились Кайл Ларин, Тажон Бушанан и Дэвид Хойлетт. Также, ямаец Эдриан Мариаппа забросил один мяч в собственные ворота.

Сборная Канады с 28 очками за 13 матчей отбора гарантировала себе место в топ-3 зоны КОНКАКАФ. За тур до конца коллектив возглавляет таблицу, а следом идут команды из США и Мексики (22).

В последний раз канадцы играли на чемпионате мира в 1986 году, именно тогда состоялся их дебют.