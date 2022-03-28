«Миннесота Уайлд» провела матч с «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель игры определился в овертайме – хозяева первенствовали со счетом 3:2.

В составе «Миннесоты» отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он провел на площадке 17:03 и забил свой 36-й гол в сезоне. Среди его напарников по команде очки за заброшенные шайбы набрали Райан Хартман и Кевин Фиала.

«Колорадо Эвеланш» забили два гола силами Назема Кадри и Микко Рантанена. Российский форвард Валерий Ничушкин отыграл 21:51, сделал два броска, получил коэффициент полезности «-1», но не показал результативные действия.

«Миннесота Уайлд» побеждает в шестом матче кряду, их соперники не смогли составить такой продолжительной серии.