Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился впечатлениями от прошедшего Кубка Первого канала и предложил внести изменения в правила следующих соревнований.

В этом году победу на турнире одержала команда Анны Щербаковой.

«Впечатления великолепные. Такие соревнования сейчас нужны. Организация была отличной. Нужно расширять состав участников. Добавить больше юниоров. Чтобы Соня Муравьева, например, могла выступить. Юниоры — наше будущее», – приводит слова Плющенко «РБ Спорт».

Ранее наставник отметил, что самое удачное выступление состоялось у его ученицы Вероники Жилиной. По его словам, 13-летняя фигуристка сделала попытку уникального каскада: четверной сальхов, ойлер, четверной сальхов. Однако ее впечатляющий прокат с прыжками не попал в тв-трансляцию.