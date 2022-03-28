Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис, представляющая Францию в паре с Гийомом Сизероном, прокомментировала отсутствие российских фигуристов на чемпионате мира в Монпелье.

По информации Матч ТВ со ссылкой на RTLSport, спортсменка отметила отсутствие доверия к соперникам.

«Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира — это нечто особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения», — цитирует Пападакис источник.

Также, фигуристка рассказала, что сейчас пара будет отдыхать. Вопрос о завершении карьеры пока не стоит. По ее словам, это серьезное решение, которое не должно быть принято слишком быстро.