Двукратный призер чемпионатов мира, российский биатлонист Матвей Елисеев пропустит предстоящий чемпионат России в Тюмени. Известно, что ему не рекомендовали выступать по медицинским показаниям.

Соревнования пройдут с 31 марта по 3 апреля и завершат сезон.

По информации Матч ТВ, Елисеев продолжает обследования в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Пока он не получил допуск врачей до официальных соревнований.

В декабре 2021 года спортсмен заявил о приостановке карьеры. Он неоднократно анонсировал свое возвращение на чемпионате России в конце сезона.

Ранее Елисеев рассказал, что сданные анализы крови показали отклонения от нормы. Также, у него оставался болевой синдром в мышцах плеча.