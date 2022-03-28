Призер чемпионата мира, российский пловец Андрей Минаков объяснил, почему не выступит на чемпионате России по длинной воде в Казани в конце апреля.

Спортсмен отметил, что решение было согласовано с президентом ВФП Владимиром Сальниковым и главным тренером сборной Сергеем Чепиком.

«Здесь ситуация сложная. К сожалению, в этом году было принято решение пропустить главный чемпионат страны ввиду многих факторов. Это на самом деле очень тяжелое решение для меня, ведь оно также означает, что мне не удастся повидать свою семью, друзей», – приводит слова Минакова Матч ТВ.

На прошлой неделе пловец выиграл дистанцию 100 ярдов баттерфляем на чемпионате NCAA, выступая за Стэнфордский университет.