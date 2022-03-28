Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что исключенный из календарей ATP и WTA ВТБ Кубок Кремля в 2022 году пройдет в формате открытого чемпионата России.

Изначально соревнования были запланированы на октябрь 2022 года.

«Полновесного Кубка Кремля не будет. Будем делать в эти же сроки открытый чемпионат России из наших спортсменов и спортсменов дружественных стран», – приводит слова Тарпищева Чемпионат.

В 2021 году победителем Кубка Кремля в мужском одиночном разряде стал россиянин Аслан Карацев, обыгравший в финале представителя Хорватии Марина Чилича. Среди женщин лучшей стала Анетт Контавейт из Эстонии, в решающей встрече она была сильнее россиянки Екатерины Александровой.