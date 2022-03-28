Олимпийские чемпионки Камила Валиева, Алина Загитова и Анна Щербакова примут участие в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Московская премьера пройдет во Дворце спорта «Мегаспорт» 13 апреля.

«Все любители фигурного катания смогут вживую увидеть уникальное действо на льду, придуманное и реализованное коллективом Team Tutberidze. Это событие традиционно проходит раз в год, по завершении соревновательного сезона», – сказано в пресс-релизе шоу.

На льду также появятся Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов и другие российские звезды фигурного катания.

Напомним, в прошедший уик-энд фигуристы группы Тутберидзе выступали на Кубке Первого канала в Саранске.