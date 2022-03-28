Сборная США по футболу разгромила команду Панамы (5:1) в отборочном матче чемпионата мира-2022. После встречи игроки преждевременно отпраздновали попадание в финальную часть турнира.

Футболисты после победы остались на поле и подошли к трибунам, держа баннер со словами «Прошли квалификацию на ЧМ-2022». Однако сборная США еще не гарантировала поездку в Катар. За тур до конца отбора они еще могут потерять свое место.

Американцы могут не войти в топ-3 турнирной таблицы в случае проигрыша Коста-Рике с разницей в шесть или более мячей. Ухудшить положение команды США могут и мексиканские футболисты. При победе над Сальвадором они обгонят соперников.