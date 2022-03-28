Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с российскими легионерами в НХЛ. Специалист уверен, что сотрудничество будет продолжаться.

Ранее многие международные федерации последовали рекомендациям МОК и отстранили российских атлетов от стартов за границей.

«Они – звезды. И они нужны этому рынку. Ну представьте, если из НХЛ уйдут Овечкин, Кучеров, Василевский, Кузя, Каприз… Могу всех перечислить. Я даже не сомневаюсь, что никто с ними контракты расторгать не будет», – приводит слова Жамнова Матч ТВ.

Он добавил, что общался с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. По словам Жамнова, игрок справляется с давлением и продолжает забивать голы.