Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар не сможет продолжить нынешний сезон из-за запланированной операции на ноге.

Хавбек перенесет операцию по удалению пластины для остеосинтеза правой малоберцовой кости.

Ранее сообщалось, что игрок пропустит не более пяти недель. При этом журналист испанского канала El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес уверен, что в этом сезоне бельгиец уже не появится на поле.

Азар перебрался в столичный клуб из лондонского «Челси» в 2019 году. За время выступлений в Мадриде он травмировался более десятка раз.

Также, полузащитник с 2008 года продолжает выступать за национальную сборную, в составе которой он взял бронзу чемпионата мира-2018.