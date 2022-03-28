Тренер по фигурному катанию Александр Свинин сообщил, что бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров-2019 Софья Шевченко и Игорь Еременко прекратят выступления в дуэте.

Шевченко и Еременко также месте выигрывали Финал юниорского Гран-при сезона-2018/19. На чемпионате России 2020/21 они остановились в шаге от пьедестала.

«Они распались, девочка решила заняться учебой, не знаю, вернется или нет, но сейчас не катается. Мальчику ищем партнершу, пока определенности нет», – приводит слова Свинина РИА Новости Спорт.

Ранее в российском фигурном катании произошло другое изменение в парах. Аннабель Морозов выступала вместе с Андреем Багиным, Дэвид Нарижный был с Елизаветой Шанаевой. Теперь Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный будут выступать вместе.