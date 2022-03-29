Российская теннисистка Екатерина Александрова, занимающая 54-ю строчку в рейтинге WTA, выступит в полуфинале парного турнира в Майами (США) вместе с китаянкой Ян Чжаосюань.

В четвертьфинале спортсменки обыграли бельгийку Кирстен Флипкенс и представительницу Индии Саню Мирзу. Встреча завершилась через 1 час 23 минуты со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Победительницы сделали один эйс, пять раз ошиблись и реализовали 4 брейк-пойнтов из 5. Их соперницы отметились двумя подачами навылет, одной ошибкой и тремя реализованными брейками.

Сейчас встречу в парном разряде продолжает еще одна россиянка. Вероника Кудерметова и бельгийка Элиза Мертенс сражаются с Алисией Росольска из Польши и Эрин Рутлиф из Новой Зеландии.